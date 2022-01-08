شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لحراسة عرين فيوتشر في كأس الرابطة بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، بعد مشاركته في لقاء المريخ السوداني الودي، الذي أقيم الخميس الماضي، وانتهى بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعداداً لمواجهة ايسترن كومباني في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

وكان جنش قد غاب عن فيوتشر في آخر جولتين بالدوري بسبب إصابته في وجه القدم، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة إنبي.

وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، أن مجموعة فريقه في كأس رابطة الأندية مجموعة قوية، وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نشكر رابطة الأندية على هذه البطولة لأنها مفيدة لجميع الفرق في الدوري خلال فترة التوقف، ومجموعتنا قوية تضم أكثر من فريق واجهناه بمسابقة الدوري خلال الجولات التي خضناها.

واصل: نسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين خلال البطولة وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فيها والتتويج باللقب.

ووقع فيوتشر في المجموعة التي تضم فرق: بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني ومصر المقاصة، والمصري.

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.