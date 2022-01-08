شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يدرس مباريات سموحة قبل انطلاق منافسات كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون على دراسة فريق سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته في الخامسة مساء الخميس المقبل بالجولة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة وأسفرت القرعة عن وقوع الإسماعيلي بالمجموعة الثانية بجانب أندية الأهلي – المقاولون العرب – البنك الأهلي – الجونة – سموحة.

فى سياق أخر، أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي إجراءات التعاقد مع الجامبي ” سايكو كونتيه” مهاجم وهداف فريق السكة الحديد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورحب الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني “خوان براون ” واللجنة الفنية التى ضمت حماده المصري بجانب محمود حسن وأشرف خضر بضم اللاعب في ظل قدراته الفنية الكبيرة.

وأبدى اللاعب مرونة كبيرة في الإنضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد أكبر الأندية في الوطن العربي ويتمتع بظهير جماهيري كبير.

ويتطلع مجلس الإدارة لإبرام مزيد من الصفقات بالجانب الهجومي، سعيا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وإستغلال أنصاف الفرص بما يسهم في تحسن ترتيب الفريق ووضعه بمكانته المستحقة بين أندية الكبار .