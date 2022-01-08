شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقود مران الأهلي اليوم بعد العودة من رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مران الفريق اليوم ،السبت، بعد عودته من بلاده التي سافر إليها خلال الإجازة التي حصل عليها الأهلي مؤخراً .

ويستعد الأهلي لخوض العديد من الارتباطات المقبلة ‏والتي تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل ، وقبلها كأس الرابطة التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الجونة الخميس المقبل.

وينوى موسيماني رفع الحمل البدني للاعبي الأهلي بعد العودة من بلاده من أجل تجهيز كل اللاعبين للمشاركة في كأس الرابطة المقرر انطلاقها بدءا من يوم 13 يناير الجاري والتي يستهلها الأهلي بمواجهة الجونة.

ويرغب موسيماني في تعويض فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون في رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبي الأهلي، وإكسابهم حساسية المباريات قبل خوض منافسات كأس الرابطة للظهور بمستوى قوي والمنافسة مبكرا على حصد لقب البطولة.

وانتظم لاعبو الأهلي البدلاء في التدريبات الجماعية منذ يوم الثلاثاء الماضي، بينما ينتظم اللاعبون الأساسيون في التدريبات يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الجهاز الفني.