شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن كأس الرابطة: مجموعتنا متوازنة ولا يوجد فريق ضعيف بالموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، على مجموعة المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة، حيث أسفرت قرعة كأس الرابطة عن وقوع المقاولون فى المجموعة الثانية التى تضم كلاً من: "سموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب".

وقال عضو المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مجموعتنا متوازنة وهذا الموسم بالتحديد لا يوجد فريق ضعيف، كل الفرق قوية بعد التدعيمات التي قامت بها في بداية الموسم خاصة الفرق الصاعدة حديثاً إلى الدوري.

واصل: نثق في محمد عودة وجهازه الفني على تقديم أداء يليق بالمقاولون ونتمنى أن تكون البطولة فرصة جيدة لإعداد الفريق لتصحيح المسار في بطولة الدوري العام.

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الأولوية في خطة التدعيمات الشتوية ستكون لقلب الدفاع خلال يناير الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن قلب الدفاع له الأولوية في التدعيمات نظراً لزيادة الإصابات في هذا المركز حتى لا يكون الفريق في أزمة خلال الفترة المقبلة.

وأنهى، فريق المقاولون العرب، معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية منذ الأحد الماضى، لاستكمال الاستعدادات لبطولة كأس الرابطة فى القاهرة، حيث يصطدم المقاولون بالبنك الأهلى فى اللقاء الأول بمجموعته، والتى تضم فرق، الأهلى وسموحة والبنك الأهلى - الجونة - الإسماعيلى.