شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: طالبنا كيروش بحصد أمم أفريقيا وإلا ستتم محاسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن هدف المجلس الجديد تكوين قاعدة مميزة من الناشئين في المرحلة القادمة لإفادة المنتخبات القومية.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "أميل لمدرسة اللواء الدهشوري حرب في إدارة اتحاد الكرة وهيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق تعامل مع اللاعبين في حدود القماشة المتاحة".

ويرى علام أن كارلوس كيروش، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، مدرب شجاع ولديه دور المخاطرة بدليل ضم لاعبين من مختلف الأندية وعدم التأثر بمطالبة البعض بضم بعض الأسماء، وطالبناه بحصد لقب أمم أفريقيا، وحال الفشل في ذلك ستتم محاسبته. وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "تصريح كيروش حول المنافسة على لقب أمم أفريقيا اتفهم غلط.. وسنتحدث عن زيادة عدد الجماهير في مباريات منتخب مصر، وأطالب الجماهير بترك الأمور الفئوية وتشجيع المنتخب، وعلينا ألا نهز المنتخب في الوقت الحالى ودعم المنتخب واللاعبين".