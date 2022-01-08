إجراءات احترازية مشددة داخل منتخب مصر بعد انتشار فيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - عقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعًا طارئًا مع وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، لبحث حل الأزمة التي تفاجأ بها المنتخب، بانتشار فيروس كورونا داخل صفوف «الفراعنة».

وفرضت حالة مشددة من الالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل معسكر منتخب مصر، من ارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الأماكن، والالتزام بالمسافات الأمنة بين الجميع.

ويتخوف الجهاز الفني لمنتخب مصر من إصابة باقي اللاعبين أو أفراد من الجهاز الفني أيضًا بفيروس كورونا، خاصةً وأنه من المفترض أن يسافر المنتخب غدًا السبت إلى الكاميرون؛ من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بالتحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا داخل معسكر منتخب مصر، قبل ساعات من السفر إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة المقبلة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

يأتي ذلك، على الرغم من خلو المعسكر منذ انطلاقه يوم الخميس الماضي من أى إصابات بفيروس كورونا.

ويتوجه منتخب مصر إلى الكاميرون فى الحادية عشرة صباح غد السبت، للسفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية.

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الإفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري بيانًا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية تضمن الآتي:

إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، إضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته

استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:

تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم إجراء الأشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

إيجابية مسحة إبراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المران الأخير له اليوم الجمعة، قبل السفر لخوض أمم إفريقيا.

يتدرب المنتخب المصري على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون غدًا السبت للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر إلغاء المباراة الودية مع منتخب الكونغو الذى كان من المقرر لها صباح اليوم الجمعة مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر للكاميرون ليوم السبت بدلا من الجمعة.

كما تقرر بشكل نهائى أن يكون التوجه إلى الكاميرون فى الحادية عشرة صباح غد السبت لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفنى مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التى حصل عليها الى تحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافى.

ويعتلى منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية والتى تضم 14 منتخبا، بعدما نجحت في التتويج بـ7 ألقاب، متفوقا على صاحب الأرض منتخب الكاميرون صاحب الـ 5 ألقاب.