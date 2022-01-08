شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: هناك من يحاول الوقيعة بينى وبين الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية، أن تصريحاته في قناة الأهلي ليس لها علاقة بجمهور الأهلي ولا قناة النادي، مؤكدا أن هناك من يحاول الوقيعة بيني وبين جمهور الأهلي وكان ردي على من انتقد قرعة كأس الرابطة ووضع نادي بيراميدز على رأس المجموعات الثلاثة.

وقال متعب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "كان هناك شخص ما انتقد رابطة الأندية بسبب قرعة كأس الرابطة واتهمها بأنها موجهة، وكان ردي، هناك فرق بين الجهل والغباء"، مشددا على أن تقسيم مجموعات كأس الرابطة وفقا لنتائج الموسم الماضي، وأتمنى الجميع يبعد عن علاقتي بالأهلي والتوقف عن محاولات الوقيعة بين وبينه لأنه بيتي.

وأضاف متعب: "عندما قلت هذا التصريح عبر قناة الأهلي البعض أخذ تصريحاتي على أنني أهاجم أحد الأشخاص في الأهلي، ولكن كنت أرد على أحد الإعلاميين الذي تحدث في برنامجه بأن القرعة موجهة".

واستطرد متعب أنه رد على مقدم أحد البرامج بوصف الجهل والغباء وهو ليس مسئولا في الأهلي، ولا علاقة لإدارة الأهلي أو الجماهير بذلك الأمر، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد إحداث وقيعة بينه وإدارة وجماهير الأهلي.

وأضاف: "نجهز لائحة خاصة برابطة الأندية المحترفة، والرابطة تدرس عقود الرعاية الخاصة بأندية الدوري وتعمل جاهدة على النهوض ودعم الأندية الشعبية".