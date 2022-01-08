شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة هوستن للاسكواش بـ 3 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة هوستن المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ومثل مصر في هذه البطولة كل من: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربينى، يوسف إبراهيم، عمر مسعد، كريم الحمامى، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مروان الشوربجى، ومازن هشام.

وتأهل الرباعي الخماسي، علي فرج، يوسف سليمان، مروان الشوربجي، مصطفى عسل، ومازن هشام، إلى منافسات هذا الدور الذي جاءت مبارياته كالتالي:

ـ علي فرج ويوسف سليمان

ـ مصطفى عسل والكولومبي ميجيل رودريجيز

ـ مروان الشوربجي ومازن هشام

ـ جيرجور مارش وناثان ليك

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر ينايرالجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الخامس.