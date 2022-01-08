شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكاميرون: 4 وزراء من نيجيريا يحضرون مباراة مصر.. وإجراءات مشددة بسبب وجود صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت المليجي، السفير المصري في الكاميرون، أن هناك طائرة خاصة تقل 30 فردا من مسئولى الحكومة النيجيرية من بينهم 4 وزراء لحضور مباراة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار المليجي عبر تصريحات تليفزيونية إلى أنه عاين ملعب المباراة، مؤكداً أن هناك إجراءات مشددة في جاروا للتعامل مع المنتخب الوطني، خاصة مع وجود نجم عالمي بقيمة محمد صلاح.

وأوضح أن هناك إجراءات احترازية مشددة في الكاميرون للتعامل مع جائحة كورونا، مؤكدا أن حالة فندق إقامة المنتخب الوطني في جاروا متوسط ولكنه ليس فى أفضل حال.

وتابع أنه متواجد حالياً في مدينة جاروا من أجل الترتيب لاستقبال بعثة المنتخب الوطني، مؤكداً أن محافظ جاروا حرص على استقباله واستعراض كافة الترتيبات الخاصة ببعثة المنتخب.

واعترف المليجي أن الحضور الجماهيري سيكون لصالح المنتخب النيجيري لقرب المسافة بين نيجيريا وجاروا بجانب عدم وجود مشجعين في الجالية المصرية وبعد المسافة بين العاصمة ياوندي وجاروا.