جمال علام: أُبلغنا أن اتحاد الكرة لا يوجد به أي أموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم إبلاغ مجلسه بعد فوزه في الانتخابات بعدم وجود أموال داخل خزينة اتحاد الكرة.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس :" بعد وصولنا إلى اتحاد الكرة لم نجد أي أموال وسننتظر فحص الأوراق لمعرفة حقيقة ذلك".

وأضاف، أن اختيار أعضاء قائمته التي فازت في الانتخابات الأخيرة في اتحاد الكرة كان يعتمد على الخبرات والكفاءة.

وأوضح أنه سيترأس بعثة المنتخب الوطني في الكاميرون؛ حيث ستكون كل الطلبات مجابة للمنتخب.

وقبل أيام، فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، بعدما حصلت على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت.

وحصلت قائمة علام على 109 صوت من أصل 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا، خالد الدرندلي نائبا للرئيس وبعضوية كل من محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين ودينا الرفاعي.