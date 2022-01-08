الدرندلي: كيف أقف ضد الأهلي وأنا أقدم شخص في النادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وقوفه ضد ناديه القديم "الأهلي" بسبب خلافات مع مجلس الإدارة الحالي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال الدرندلي :"من المستحيل أن أقف ضد النادي الأهلي، لن أقف ضد الأندية الأخرى، فكيف أفعلها ضد الأهلي".

وكان خالد الدرندلي مرشحا على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي ليخسر أمام خالد مرتجي، بعد أن خرج من قائمة محمود الخطيب رئيس النادي.

وأضاف الدرندلي :"لا توجد خلافات مع النادي الأهلي على الإطلاق، الأهلي هو بيتي وأنا أقدم شخص حاليا في النادي".

وأنهى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم :"أنتخبت لخدمة الكرة المصرية بشكل عام، لا مجال هنا للانحياز للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو أي نادي آخر".