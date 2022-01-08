اخبار الرياضه

ملف الخليج 365.. كورونا يضرب المنتخب.. صلاح يدخل التاريخ.. وجوائز أمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الجمعة 7 يناير 2021.

خاص.. المصري يتحدث عن.. موقف إسلام جمال ومرعي وأموتو.. وملف الصفقات

"تصل لـ5 مليون دولار".. كاف يعلن عن الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا

بوجود 5 حكام مصريين.. تقنية الـ"VAR" تظهر في أمم أفريقيا بالكامل

بالفيديو والصور.. حذاء تاريخي لمحمد صلاح في أمم أفريقيا

بيان رسمي .. 8 إصابات في منتخب مصر .. وقرارات جديدة

صلاح ينضم للقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

استقالة مفاجئة لمحلل أداء منتخب مصر قبل 48 ساعة من أمم أفريقيا

رسميا.. يعلن إعارة كوتينيو إلى أستون فيلا

رسميا.. نيوكاسل يعلن ضم تريبيير

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا