أبو الوفا: كيروش لم يتنصل من مسئوليته في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنصل البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر من مسئولياته مع الفريق.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال أبو الوفا :"كيروش لم يتنصل من المسئولية كما يشير البعض، كل ما قاله إن هدفه الأول هو التأهل لكأس العالم".

ونفى محمد أبو الوفا أن يكون كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لا يفكر في تحقيق نتيجة إيجابية في الكاميرون، وأن كل هدفه هو كأس العالم فقط".

وأتم أبو الوفا :"ننتظر من كارلوس كيروش وكل لاعبي منتخب مصر تحقيق شيئا إيجابيا في كأس الأمم الإفريقية ونقدم لهم كل الدعم".