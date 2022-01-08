محمد صلاح يتحدي الونش في الطاولة

الشارقة - اميمة ياسر - نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر فيديو رفقه زميله محمود الونش خلال تواجدهم في معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كاس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في الكاميرون الأحد المقبل حيث من المقرر ان تغادر بعثمة منتخب مصر للكاميرون غدا السبت.

وشارك صلاح متابعيه بصورة علي استوري انستجرام ظهر خلالها محمود حمدي الونش وهو يلعب الطاولة معه حيث يجلس مو في الجهة الأخرى.\

وفي نفس السياق شهدت بعثة منتخب مصر حالة من القلق قبل السفر للكاميرون عقب ظهور فيروس كورونا داخل البعثة قبل ساعات من السفر للبطولة الإفريقية

و كان كارلوس كيروش المدير الفني قد طلب ضم طارق سليمان مدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي الي جهازه الفني مؤقتا بعد إصابة عصام الحضري بفيروس كورونا ، بينما أنضم مروان حمدي تحسبا لزيادة حالات الإصابات بكوفيد 19 ، بعد ظهور إيجابية المسحة الطبية لعدد من أفراد بعثة المنتخب.

و أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي:

ايجابية مسحة كلا من محمد أبو جبل، وعصام الحضري وجيرارد مورا ، بجانب الإداريين محمد صلاح وعلي محمد علي ، ومصطفى صادق أخصائي التأهيل بالإضافة الي أحد عمال المهمات ، وإبراهيم عادل اللاعب الذي تم استدعاءه تحسبا للاستعانه به.

ويشارك منتخب مصر في النسخة المقبلة ببطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو .

و يستهل منتخب مصر مشوار بالبطولة بمواجهة نيجيريا علي ملعب «رودمي أدجيا» يوم 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية أمام غينيا بيساو علي ملعب «رودمي أدجيا» يوم 15 يناير في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ، علي أن يختتم المنتخب مبارياته بدور المجموعات أمام السودان علي ملعب «أحمد أهيدجو» يوم 19 يناير في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

«قائمة المنتخب»

وتضم قائمة المنتخب في أمم أفريقيا 25 لاعباً هم :

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي و محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق و عمر كمال وأحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" و أيمن أشرف و أحمد فتوح و محمد عبد المنعم و محمود علاء .

خط الوسط: عمرو السولية و حمدي فتحي و إمام عاشور و عبد الله السعيد ومحمد النني و أحمد سيد "زيزو" و مهند لاشين.

خط الهجوم : عمر مرموش ومحمد شريف و مصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمود حسن " تريزيجيه " و رمضان صبحي ومروان حمدي.