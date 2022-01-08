شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة فرصة الأهلى لتسويق شبابه قبل انتهاء الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو النادي بطولة كأس الرابطة في تجهيز لاعبيهم الشباب من خلال منحهم فرصة المشاركة في المباريات، ومن ثم القدرة على تسويقهم قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل إعارتهم للأندية الراغبة في الحصول على خدماتهم لاكتساب الخبرات الكافية قبل العودة مجددا للقلعة الحمراء.

ويواجه شباب الأهلي صعوبة في الحصول على فرصة مع الفريق الأحمر في ظل وجود قائمة مكتظمة بعدد كبير من النجوم في مختلف المراكز واستبعادهم الدائم من المباريات، ولكن تبقى بطولة كأس الرابطة طوق النجاة للاعبين الشباب.

وأبرز اللاعبين الشباب الذين ترغب إدارة الأهلي في تسويقهم خلال الميركاتو الشتوي، زياد طارق "جناح أيمن"، ومحمد فخري "صانع ألعاب"، ومحمد نصري "مهاجم"، وصالح نصر "مهاجم"، وعبد الرحمن مانو "لاعب وسط"، وأحمد أشرف "لاعب الوسط"، ومحمد المغربي "مدافع".

وقام الجهاز الفني للأهلي بتصعيد اللاعبين الشباب من أجل تعويض النقص العددي في ظل غياب 10 لاعبين ما بين 9 لاعبين في المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف مع منتخب مصر، وعلي معلول مع منتخب تونس، وبدر بانون مع منتخب المغرب، وأليو ديانج مع منتخب مالي.