الامارات | «هقلل الفولت شوية».. كهربا يرد على نصيحة سمية الخشاب

شكرا لقرائتكم خبر عن «هقلل الفولت شوية».. كهربا يرد على نصيحة سمية الخشاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد لاعب كرة القدم المصري محمود عبدالمنعم «كهربا» على تصريحات الفنانة سمية الخشاب التي أدلت بها خلال لقائها ببرنامج «آخر كلام» والتي قالت فيها: «كهربا، لازم تقلل الكهربا، وتهدى شوية، اهدى وركز في نفسك شوية، إنت لاعب عظيم وأمامك مستقبل كبير».

وقال «كهربا» خلال لقائه ببرنامج «آخر كلام» الذي يذاع على شاشة MBC مصر: «سمية الخشاب نجمة كبيرة على المستوى الشخصي، وأنا بحب فنها جدًا، وبشكرها طبعًا على الكلام الجميل دا، وحاضر هقلل الفولت شوية».

يذكر أن كهربا اقترب من الرحيل عن النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، إلى طريق مسدود حسب "المصري اليوم"، بعدما أخرجه المدرب من حساباته الفنية، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما جعله يبحث عن خوض تجربة جديدة في الفترة الجارية.

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