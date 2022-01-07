شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر بالإسكندرية 5 أيام قبل مواجهة سموحة والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، إعتبارا من يوم 12 يناير الجارى ولمدة خمسة أيام.

يأتى ذلك ضمن برنامج الفريق الإعدادى لمواجهة سموحه والأهلى ضمن مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل المباراتين وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلى يقع فى المجموعة الثانية التى تضم أندية الأهلى وسموحه والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.