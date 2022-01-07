أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 7 / 1 / 2022

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، حديث كهربا عن رحيله عن الأهلي وطلبات مجلس الأهلي من مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.

قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى إنه يتمنى ختام مسيرته في القلعة الحمراء موضحا أن المفاوضات ماز زالت جارية مع النادى التركى للانتقال لصفوفه في الميركاتو الشتوى.

أضاف كهربا في تصريحات تلفزيونية:" نفسي أقعد في الأهلي لآخر يوم في عمري لكن المفاوضات ما زالت جارية مع النادي التركي ولم أتوقع جلوسى على دكة البدلاء خصوصا أنى كنت أساسيا ولكن احترم وجهة نظر الجهاز الفني".