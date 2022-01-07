شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 7 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، حديث كهربا عن رحيله عن الأهلي وطلبات مجلس الأهلي من مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.
قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى إنه يتمنى ختام مسيرته في القلعة الحمراء موضحا أن المفاوضات ماز زالت جارية مع النادى التركى للانتقال لصفوفه في الميركاتو الشتوى.
أضاف كهربا في تصريحات تلفزيونية:" نفسي أقعد في الأهلي لآخر يوم في عمري لكن المفاوضات ما زالت جارية مع النادي التركي ولم أتوقع جلوسى على دكة البدلاء خصوصا أنى كنت أساسيا ولكن احترم وجهة نظر الجهاز الفني".
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 على ضيفه وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 16 من بطولة الجمهورية
يترقب مسئولو النادي الأهلي تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام مقاليد إدارة زمام الأمور داخل الجبلاية، لمخاطبته بشكل رسمي في حل أزمة تعارض مواعيد بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية، لاسيما بعد تقاعس اللجنة الثلاثية السابقة عن إيجاد حل للأزمة مع الاتحادين الدولي والإفريقي وعدم وقوفها بجوار الأهلي في أزمته مع الفيفا رغم تهديده بفقدان 9 من لاعبيه الدوليين.
وينوي مسئولو الأهلي مخاطبة اتحاد الكرة الجديد بضرورة الوقوف بجانب الأهلي والضغط على الفيفا لإيجاد حل مرضي وعادل لتضارب مواعيد البطولتين سويا، وهو ما يضر بالأهلي المهدد بفقدان 9 من لاعبيه الدوليين للمشاركة مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.
وإستقر موسيمانى على الدفع ببعض الناشئين لتعويض غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم الأحد المقبل بالكاميرون.
مدد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته لنادى هاتاى التركى حتى نهاية الموسم الجارى.
وعاد كهربا من لبنان خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات انتقاله لتركيا، حيث من المقرر أن تتم إعارة الجناح الدولي مقابل 500 ألف دولار، ووضع النادى التركى بنداً فى العقد يتيح له شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.
الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم
فتح مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلي فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.
وينتهي عقود 8 لاعبين من الأهلي في الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ خلال يناير المقبل، واللاعبون الثمانية هم: "حسين الشحات، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمود وحيد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، عمار حمدى، محمد محمود".