شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثنائى الاتحاد السكندرى إلى التدريبات بعد الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندرى إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد الشفاء من إصابة مزق الخلفية التي تعرض لها وتسببت في غيابه لمدة شهر عن المران الجماعى كما انضم عبد الغنى محمد لاعب الوسط أيضا بعد تعافيه من الضامة.

وبات ثنائى الاتحاد السكندرى جاهزين للدفع بهما في المباريات حسب رغبة الجهاز الفني لزعيم الصغر بقيادة حسام حسن خصوصا فى ظل الاستعدادات لبطولة كأس الرابطة.

وفى سياق أخر فاز الاتحاد السكندرى على شبابه بسداسية في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، في إطار استعدادات سيد البلد لمواجهة بيراميدز، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

أحرز أهداف الاتحاد السكندرى أحمد على "هاتريك" وميسى وبناجمين ومبولولو، ووقع الاتحاد السكندري في مجموعة متوازنة بكأس الرابطة تضم فرق: بيراميدز، فيوتشر، إيسترن كومباني ومصر المقاصة.

ومن ناحية أخرى وكشف محمود شبانة مدافع نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن توقيعه عقود انتقاله لنادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد عقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد.

وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك حالت دون قيده في قائمة الفريق الأبيض.

كما فاز محمد مصيلحي برئاسة نادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة، وذلك بالتزكية، بعدما تم إغلاق باب الترشح بشكل الرسمى فى تمام الخامسة مساء الأمس الخميس، حيث لم يتقدم أي مرشح أخر لمنافسة مصيلحي على مقعد الرئيس.

وتقدم محمد مصيلحى الرئيس الحالى للاتحاد السكندرى بأوراق ترشحه لرئاسة النادى فى ولاية جديدة، وذلك فى الخليج 365 والأخير من فتح باب الترشح، وحظى مصيلحى باستقبال حافل من قبل أعضاء النادى خلال تقديم أوراق ترشحه، حيث قام الأعضاء بعمل "زفة إسكندرانى" فى استقبال مصيلحى قبل تقدمه بأوراق الترشح.