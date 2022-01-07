شكرا لقرائتكم خبر عن براون يجتمع مع ثلاثى الإسماعيلى قبل انطلاق مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، اجتماعًا مع ثلاثى الفريق ” باهر المحمدى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمود البدرى “، وذلك على هامش مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد الرحمن أنوس.

ويحرص الجهاز الفنى على عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل حثهم على التألق وبحث آى مواجهات قد يتعرضوا لها لضمان ظهورهم بالشكل والمستوى الذى يليق بقيمة واسم النادى الإسماعيلى.

ويستعد الفريق لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية التى تنطلق بدون الدوليين من أجل تجهيز لاعبى الفرق إستعدادًا لإستئناف مسابقة الدورى الممتاز.