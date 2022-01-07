مرتضي منصور: الزمالك عاد إلى ما كان قبل نوفمبر 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رامي بشاي:

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن أن هناك تدفقا للأموال على القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها خلال الأيام الماضية من أجل حل الأزمات المادية التي تلاحق النادي.

و أضاف منصور خلال حوار مع "جروبات" صفحات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي والمقام بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، أن الزمالك حاليا عاد إلى ما كان قبل نوفمبر 2020.

وتابع:" حدثت اجتماعات عديدة خلال الأيام الماضية، وخلال الوقت الحالي هناك تدفق للاموال على النادي لحل الأزمات".

وأكمل:" أسأل اللجنة أين الأموال، أين ٤٥٠ مليون جنيه، وصلنا خطاب من الضرائب بقيمة ١٩٨ مليون و ٥٩٨ الف جنيه يوم ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ ، و٧٠ مليون و٩٠٠ الف جنيه ضرائب على العاملين خلال هذا الشهر".

واستطرد:" استاد القاهرة ارسل خطابًا يوم ٨ ديسمبر الماضي ويحق لهم الحصول على ٥ مليون و ٦٦٥ الف جنيه".

وأضاف:" تلقينا انذارا بفصل تيار الكهرباء لأن الزمالك متأخر عليه مبلغ قيمته ٥ مليون و ٣١٧ الف جنيه، ومياه الشرب يحق لها الحصول على ٢ مليون و١٠٤ الف جنيه مديونيه على النادي".

وأتم:" الأسبوع القادم أي لاعب في فريق الكرة لديه النيه للتجديد سنقوم بالتجديد له".