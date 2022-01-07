تنس طاولة .. نور يتحدث لمصراوي عن برنامجه الإنتخابي .. وتغيير اللائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تفصلنا أيام قليلة عن انتخابات الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وتحدث محمد نور المرشح لرئاسة الاتحاد، على رأس قائمة، ليلا كورة عن خطته من أجل النهوض باللعبة، وعودتها كواحدة من ضمن اللعبات الشعبية في مصر.

وترشح كلا من محمد نور على منصب الرئيس وحسني فؤاد على منصب نائب الرئيس، وأشرف عاشور وأحمد رضا ومحمود لاشين على منصب العضوية، لانتخابات اتحاد تنس الطاولة، تحت شعار قائمة ( التطوير - العدالة - الرعاية والتكامل).

وتحدث نور المرشح لرئاسة الاتحاد، عن خطة قائمته، من أجل النهوض بلعبة تنس الطاولة، والعودة بها كواحدة من ضمن اللعبات الشعبية، في حالة فوزهم بالإنتخابات، وجاءت كالتالي:

تطوير قاعدة الأندية المشاركة في لعبة تنس الطاولة، وزيادة قاعدة الممارسين للعبة.

زيادة عدد أندية الصعيد، بالإضافة إلى أن تكون كل محافظة ممثلة بأكثر من نادي ممارس للعبة.

توسيع قاعدة الأندية، بما يناسب كونها واحدة من اللعبات الشعبية، وأن يكون للمدارس والجامعات دور في ذلك، لتوسيع قاعدة النشاط وممارسي اللعبة.

اقامة مراكز تدريب لقطاعات تنس الطاولة، مثل قطاع الصعيد والدلتا والبحري والقناة، لكي تعود بالنفع على الأندية واللاعبين ومنتخب مصر، من أجل زيادة الاحتكاك والخبرات.

تنمية المدربين عن طريق إعداد برامج ودورات تدريبية لهم.

تخفيض سعر الأدوات والمهمات في لعبة تنس الطاولة على الأندية بنسبة 50%، من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.

الغاء نسبة المشاركة على الأندية المشاركة، في مسابقات الناشئين والناشئات تحت 11 و13، في بطولات الفردي والفرق، وتخفيض رسوم الاشتراك على بطولات البارلمبي والرواد.

انشاء صندوق تكافل لجميع أسرة تنس الطاولة، من اللاعبين والمدربين والحكام ولكل منتسبي اللعبة.

عمل معسكرات ودورات دورية، للناشئين والناشئات والفريق الأول رجال وسيدات لمنتخب مصر، من أجل المساهمة في توسيع قاعدة اختيار اللاعبين المنضمين للمنتخب.

عمل زيارات لمدربي المنتخب بصفة دورية لجميع الاندية في المحافظات، لتوسيع قاعد اختيار اللاعبين.

تغيير لائحة الاتحاد من أجل توسيع قاعدة الأندية المشاركة في الانتخابات القادمة.

استمرار عمل برامج متنوعة من خلال صفحات السوشيال الميديا الخاصة بالاتحاد، وبث مباريات الدوري والكاس ومنافسات الفردي والفرق على القنوات الرياضية، لكي تكون واحدة من مصادر المالية لدخل الاتحاد.

عمل برامج رعاية للموهوبين من لاعبي ولاعبات تنس الطاولة، وتسهيل اجراءات السفر للاعبين من أجل الاحتكاك الخارجي، وتخفيض التكاليف.

اعداد خطة لمنتخب تنس الطاولة بداية من الشهر القادم، استعدادأ لاولمبياد باريس 2024، من أجل المحاولة للحصول على مراكز متقدمة في الأوليمبياد.

أن تكون هناك جوائز مالية لمنافسات الفردي والفرق، وبطولات الجمهورية وبطولات الدوري والكأس من خلال شركات الرعاية.

عمل بروتوكولات مع الاتحادات المختلفة في كافة دول العالم للإحتكاك من خلال الأجهزة الفنية واللاعبين.