صلاح وميسي وليفاندوفسكي في القائمة المختصرة لجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة عن القائمة النهائية التي ستنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها فيفا.



وشهدت القائمة النهائية تواجد المصري محمد صلاح رفقة كل من البولندي ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي.



ويقدم صلاح موسماً مبهراً مع ليفربول الإنكليزي حالياً حيث حطّم العديد من الأرقام الشخصية والعالمية في الأشهر الماضية.



وسيقام حفل توزيع الجوائز عن بعد من مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ في 17 كانون الثاني/يناير الحالي.

