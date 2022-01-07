شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات كورونا فى منتخب مصر إلى 7 إصابات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي: 1. حارس المرمى محمد أبو جبل 2. عصام الحضرى مدرب حراس مرمى المنتخب 3. محمد صلاح المدير الإدارى للمنتخب 4. على محمد على إدارى الفريق 5. جيرارد مور محلل الأداء 6. مصطفى صادق أخصائى التأهيل 7. إبراهيم عادل لاعب المنتخب