شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز: إبراهيم عادل خالى من أعراض كورونا ومسحة إضافية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إجراء مسحة طبية جديدة لإبراهيم عادل لاعب الفريق مساء غد السبت، بعدما أجرى مسحة مع المنتخب الوطني خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

أوضح المنيري للمركز الإعلامى، أن المنتخب استدعى إبراهيم عادل ومحمد حمدي مساء أمس للمعسكر، وخضع الثنائي لمسحة مع المنتخب جاءت نتيجتها إيجابية لإبراهيم عادل وسلبية بالنسبة لمحمد حمدي.

شدد على أن إبراهيم عادل سيخضع لمسحة إضافية خلال ساعات خاصة وأنه برغم إيجابية مسحته التي أجراها مع المنتخب إلا أنه لا تظهر عليه أي أعراض مرضية وبالتالي سيخضع لمسحة أخرى لتكون الصورة أكثر وضوحا بشأن إصابته بالفيروس.

شدد رئيس الجهاز الطبي على أن محمد حمدي خضع لفحوصات طبية وأشعة مع المنتخب أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة تعرض له خلال مباراة البنك الأهلي الودية، وبالتالي استحالة انضمامه للمنتخب في ظل احتياجه لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل حتى يتعافى من الإصابة ويعود للمشاركة مجددا مع الفريق بصورة طبيعية.

وكان جهاز المنتخب الوطني قرر في وقت سابق عدم استدعاء اللاعبين للسفر مع البعثة رغم قيدهما في قائمة البطولة، إلا أن إدارة المنتخب عادت واستدعت اللاعبين وقاموا بإبلاغهم للانضمام في اللحظات الأخيرة بالأمس.