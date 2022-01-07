شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نرغب فى انتخابات مثالية وبدون مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أعضاء الجمعيه العموميه المحترمين لايمكن أن يتم شراؤهم بالمال وأنهم يعرفون جيدا من يبني ومن يهدم، وأنه لايعرف ماذا يريد ممدوح عباس من النادي بعد أن قام بالحجز على أموال النادي أكثر من مره ورفع عشرات القضايا ضد النادي لتعطيل مسيرته كما أنه رفع قضيه بسبب العضويات التي قمنا بعملها للشهداء من الشرطه والجيش .

وشدد رئيس نادى الزمالك على رغبته في أن تتم عملية الانتخابات المقبلة للنادي بالشكل الأمثل وبدون وجود أي مشاكل.

أضاف منصور أنه ومجلس إدارة النادي تقبلوا اللائحة الاسترشادية على الرغم من عدم وجود شيء بها يخص تكريم الشهداء الذين قام النادي بتكريمهم في لائحة النادي التي اختارتها الجمعية العمومية للنادي والتي حضرها 30 الف عضو وتمت الموافقة عليها من الجهات المختصة وتم نشرها.

كما أشار المستشار مرتضى منصور إلى أنه عقب الانتخابات سيتم عمل لائحة للنادي وسيوافق عليها أعضاء الجمعية العمومية كما تمت الموافقة على اللائحة السابقة.

جاء ذلك خلال حوار مرتضى منصور مع جروبات صفحات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي والمقام بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.