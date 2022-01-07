شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: نفسى أكمل فى الأهلى لآخر يوم بعمرى ولم يتم الفصل فى قضيتى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى إنه يتمنى ختام مسيرته في القلعة الحمراء موضحا أن المفاوضات ماز زالت جارية مع النادى التركى للانتقال لصفوفه في الميركاتو الشتوى.

أضاف كهربا في تصريحات تلفزيونية:" نفسي أقعد في الأهلي لآخر يوم في عمري لكن المفاوضات ما زالت جارية مع النادي التركي ولم أتوقع جلوسى على دكة البدلاء خصوصا أنى كنت أساسيا ولكن احترم وجهة نظر الجهاز الفني".

تابع كهربا:" أنا انفعالى بس بقالى فترة طويلة هادى واتغرمت مليون جنيه في الأهلى بسبب عصبيتى لأن من يخطأ في الأهلى سيعاقب وهذا هو النظام المتبع داخل القلعة الحمراء".

وواصل :"لم أندم على أي شيء في حياتي سأندم فقط إذا تركت النادي الأهلي لأنه بيتي، هذا لا يقلل من الزمالك ولم يسبق أن صرحت بشيء سيء ضد الزمالك وقضيتى معهمفي المحكمة ولم يتم الفصل فيها ولا أريد اللعب في مصر إلا لـ الأهلي.. وليد سليمان قال لي نار الأهلي ولا جنة أي نادي بره".

وأكمل:"إذا فاز موسيماني ببطولة إفريقيا هذا الموسم أيضا، سيكون ضمن أفضل من مروا على تاريخ الأهلي طبعا"، متابعا:"من الصعب أن يتدخل لاعب كرة في خيارات المدرب خصوصا المدرب الأجنبي.. لم يسبق أن فعل صلاح هذا في منتخب مصر".

وفى سياق متصل مدد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته لنادى هاتاى التركى حتى نهاية الموسم الجارى.

وعاد كهربا من لبنان خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات انتقاله لتركيا، حيث من المقرر أن تتم إعارة الجناح الدولي مقابل 500 ألف دولار، ووضع النادى التركى بنداً فى العقد يتيح له شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل كهربا فى يناير الجارى، وأعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وقال المدير الفني للأهلي إنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.