شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حلبية يحضر مران فريق المصرى البورسعيدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية يحضر جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الاجتماعي.

أعلنت وزارة الرياضة تعيين لجنة خماسية لإدارة النادى المصرى، حيث لم تستكمل إجراء انتخابات النادي المصرى، بعد انسحاب العديد من المرشحين، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة سلسلة محادثات بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لبحث تعيين لجنة لإدارة النادي، وتم تشكيل لجنة خماسية تضم كلا من:

1- محمد سمير حلبية - رئيساً

2- عاطف صابر مبروك - نائباً للرئيس

3- على عوض الطرابيلي - اميناً للصندوق

4-حسن عزت ناصف – عضوا

ويواصل نادى المصرى البورسعيدى، تدريباته استعدادًا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدورى، حيث فاز الفريق البورسعيدى فى 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.



سمير حلبية



مران المصرى البورسعيدى



مران المصرى