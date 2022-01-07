شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا يومياً للحضري و أبو جبل للحاق بمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم و محمد أبو جبل مسحة كورونا بصفة يومية من أجل الإطمئنان على نتيجة المسحة على أمل تحولها لسلبية ومن ثم اللحاق ببعثة المنتخب في الكاميرون للمشاركة في البطولة التي تنطلق يوم 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير.

أكد مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم الاتفاق مع عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب على اللحاق بالبعثة المسافرة إلى الكاميرون فور ظهور سلبية المسحة الخاصة بالفريق خلال الأيام المقبلة ، وعودة طارق سليمان مدرب المنتخب الأوليمبي و الذى تم إستدعاءه اليوم لتولي مهمة مدرب حراس المنتخب الأول.

كما تم الاتفاق على لحاق محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب أيضا والذى أصيب بفيروس كورونا بالبعثة فور سلبية حالته.

جاءت نتائج مسحة كورونا سلبية لطارق سليمان مدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي والذى تم إستدعاءه للمنتخب الأول بعد إصابة عصام الحضري بفيروس كورونا.

أنهى مسئولو منتخب مصر رسميا إجراءات سفر طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبى إلى الكاميرون مع منتخب مصر غد السبت، كما تجرى محاولات لانهاء إجراءات سفر محمد فوزى حارس الاسماعيلى بدلا من أبو جبل.

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

وأعلن مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر رحيله عن الجهاز الفني، وكتب لوفتمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني..حصلت على فرصة العمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية..لقد كان فخراً كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري..سأشاهد كأس الأمم الإفريقية من منزلي لكني سأكون في الكاميرون وأتمنى لجميع المنتخبات واللاعبين الأفضل"

واختار كارلوس كيروش 25 لاعبا فى قائمة مصر، وأضاف 3 لاعبين بعد ذلك والتى جاءت كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوى، ، محمد صبحى، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازى، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدى.

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