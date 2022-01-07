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شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على عثماثون وديا استعداد لكأس الرابطة .. صور والان مع تفاصيل الخبر
ودخل في الشوط الثاني اللاعبون: محمود رضا، معاذ الحناوي، السيد الشبراوي، حميد ماو، أحمد عفيفي، أحمد السيد، ووليد مصطفى.
وفي الشوط الثالث شارك اللاعبون: محمود الحضري، محمد فتح الله، محمد بازوكا، محمود علاء، أحمد الأشرم إبراهيم صلاح، خالد الإخميمي، احمد النادري، هشام بلحة، باولين فوافي، عبد الرحمن عاطف.
أحرز هدف المباراة الوحيد أحمد الشيخ، إثر تمريرة بينية من عبده يحيى وضعته في مواجهة المرمى في انفراد كامل.
ويستأنف غزل المحلة تدريباته اليومية عصر الغد على ملعبه؛ استعدادًا لخوض مباريات كأس الرابطة للأندية المحترفة، والتي أوقعته في المجموعة الثالثة، إلى جوار الزمالك وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وسيراميكا، ومن المقرر أن يخوض المحلة أولى مبارياته ضد فريق طلائع الجيش الجمعة القادم على ملعبه.