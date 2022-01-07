شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبى الزمالك استعدادًا لكأس الرابطة وتألق رباعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران اليوم الجمعة استعدادا لبطولة كأس الرابطة، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب، وشهدت التقسيمة تألق كل من محمد عواد ومصطفى فتحي وعبد الله جمعة ومحمد أوناجم.

,حصل الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإسلام جابر لاعبا الزمالك، على راحة من تدريبات اليوم، فيما أدى عمر السعيد مهاجم الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، حيث لم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعيه.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش"