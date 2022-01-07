شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. عصام الحضرى داخل العزل عقب الإصابة بفيروس كيرونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر صورة له داخل العزل الصحى عقب الإصابة بفيروس كيورونا عبر موقع التواصل الاجتماعى سناب شات.

قرر مسئولو بعثة منتخب مصر فرض مزيداً من الإجراءات الاحترازية خلال الساعات الحالية قبل سفر الفريق إلى الكاميرون غداً لخوض منافسات أمم أفريقيا.

ويتطلع مسئولو منتخب مصر للحفاظ على لاعبي الفريق القومي من فيروس كورونا بعد اكتشاف أكثر من حالة خلال الساعات الماضية أبرزها محمد أبو جبل حارس الفريق وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وطلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش من نظيره الطبي فرض حالة الطوارئ الخاصة بتطبيق أشد الإجراءات الاحترازية على جميع اللاعبين وتعقيم الغرف وأدوات التدريب وارتداء الكمامات وباقي الخطوات التي من شأنها الحفاظ على سلامة اللاعبين لمنع إنتشار الفيروس اللعين.

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.