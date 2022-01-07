شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة المنتخب تثبت إصابة محمد حمدى بجزع فى أربطة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد حمدى لاعب بيراميدز، خلال تواجده بمعسكر المنتخب، إصابته بجزع فى أربطة الركبة، ويحتاج لفترة علاج لا تقل عن 3 أسابيع.

وانضم كلاً من محمد حمدى وإبراهيم عادل لاعبا بيراميدز، إلى معسكر منتخب مصر أمس الخميس، وخضع الثنائى لمسحة طبية مباشرة فور انضمامهما، وجاءت نتيجة مسحة حمدى سلبية فبما أثبتت المسحة إصابة إبراهيم عادل بفيرس كورونا.

كما خضع محمد حمدى لأشعة رنين من قبل الجهاز الطبى لمنتخب مصر، وأثبتت تعرض اللاعب لجزع فى أربطة الركبة، على خلفية مشاركته فى ودية بيراميدز والبنك الأهلى، أمس الخميس، ليغادر اللاعبان معسكر الفراعنة فى الثانية عصر اليوم، الجمعة.

وتعرض محمد حمدى للإصابة فى الركبة بعد مرور 15 دقيقة من المباراة الودية التى خاضها بيراميدز أمام البنك الأهلى أمس الخميس، الأمر الذى أدى لخروج اللاعب من الملعب على "عكازات".

وكان الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أعلن فى بيانا عن الحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي: ⁃ ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة. ⁃ ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم. ⁃ استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته

⁃ استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي: ⁃ تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

⁃ ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم. وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.