شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الأهلي يهزمون وادي دجلة بثلاثية في بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 على ضيفه وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 16 من بطولة الجمهورية ، و بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: أحمد رضا - أحمد عابدين - عمر زكريا - محمد طارق.

الوسط: يوسف إسلام - هشام مصطفى - إبراهيم عادل - عمر معوض - عمار وليد.

الهجوم: حسام عادل.

وشارك مصطفى أشرف بدلًا من يوسف إسلام، ويوسف الجندي بدلًا من عمار وليد، ورمزي يونس بدلًا من عمر معوض.

افتتح عمار وليد التسجيل للأهلي مبكرًا، بهدف في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل سقوط الكرة من يد الحارس وسددها في الشباك، وأضاف حسام عادل الهدف الثاني في الدقيقة 24 ، بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره، وسجل دجلة هدفه الوحيد مطلع الشوط الثاني، قبل أن يسجل محمد طارق الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 67، بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 -1 .

بهذا الفوز رفع «أهلي 2006 » رصيده إلى 37 نقطة، يحتل بها المركز الثاني بفارق نقطتين عن الصدارة، من الفوز في 12 مباراة والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وعلى فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى المصري بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى سموحة بهدفين دون رد، وعلى البنك الأهلي بسباعية نظيفة، وخسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على دجلة بنفس النتيجة، مسجلًا ٤٤ هدفًا، مقابل 16هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.