شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يطلب الدعاء بعد إصابته بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عصام الحضرى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى من الجماهير الدعاء له وللحارس محمد أبو جبل بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الحضرى عبر تويتر :"قل لن يصيبنا الله ما كتب الله لنا ،، الحمد لله على كل حال دعواتكم لنا بالشفاء انا و ابو جبل واللحاق ببعثة المنتخب في الكاميرون قريبا ان شاء الله ، وان شاء الله نتمنى وصول باقي افراد البعثة الى الكاميرون بالسلامة غدا ان شاء الله وكل التوفيق لمنتخب مصر ، دعواتكم".

خضع عصام الحضرى مدرب حراس منتخب مصر ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، للعزل الصحى داخل فندق المنتخب بعد ثبوت إيجابية مسحة كورونا الخاصة بهما قبل السفر إلى الكاميرون صباح الغد، على أن يلحق الثنائى ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون بعد التعافى من كورونا.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام .

كما قرر الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة غدًا إلى الكاميرون ، على أن ينضم الحضري وأبو جبل إلى البعثة هناك وقت شفائهما.

وكانت ادارة اتحاد الكرة قد أنهت اليوم كافة اجراءات سفر طارق سليمان مع البعثة غدًا والانضمام إلى معسكر الفريق وقيادة تدريب حراس المرمى اليوم.