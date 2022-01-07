كهربا: لو استمريت مع الأهلي لن أشارك بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، الذي ينهي اجراءات الانتقال إلى هاتاي التركي، بأنه كان يتمنى الاستمرار والمشاركة بكأس العالم للأندية، لكنه يعلم بأنه لن يشارك.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" الفضائية: "أتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية، لكني لو انتظرت على تجربة الإعارة حتى نهاية العام لن أتمنى من المشاركة".

وتابع: "نادي هاتاتي سبور في المركز الخامس بالوقت الحالي، والمدير الفني تحدث معي بشكل شخصي من أجل الانضمام للفريق".

وأضاف: "هدفي أن ألعب باستمرار لأنني أتمنى المشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة والحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم المقبلة".

وواصل: "لا أفكر في المال بقدر تفكيري في المشاركة".