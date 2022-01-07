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أبو جبل لمصراوي: أنا بخير ولا أعاني من أعراض كورونا.. وسأخضع لمسحة أخرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك و منتخب مصر، إنه بحالة جيدة و لا يُعاني من أية أعراض لفيرو بعد إيجابية المسحة التي خضع لها قبل سفر المنتخب للكاميرون.

وأشار أبو جبل في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أنه سيخضع لمسحة جديدة يوم الأحد أو الإثنين المقبل قبل السفر بالكاميرون للحاق ببعثة المنتخب.

وأشار حارس مرمى المنتخب، إلى أنه سيخوض برنامج علاجي و تأهيلي وضعه له الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب خلال الفترة الحالية.

وأتم محمد أبو جبل تصريحاته بتويجه رسالة إلى جماهيره، جاءت :"أنا بخير وأطلب منكم الدعاء"

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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