بوجود 5 حكام مصريين.. تقنية الـ"VAR" تظهر في أمم أفريقيا بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن ظهور تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات بطولة أمم أفريقيا بالكامل، والتي ستقام في الكاميرون.

تقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير القادم، حيث ستكون بالكامل 52 مباراة.

في السابق، استخدم كاف تقنية VAR بدءًا من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، مصر 2019، ومع ذلك ، مع تقدم كاف بخطط ليس فقط لتحسين صورة التحكيم ولكن أيضًا لوجود حكام أفارقة على مستوي عالمي، يعد تطبيق تقنية VAR في جميع المباريات الـ 52 بالكاميرون خطوة في الاتجاه الصحيح.

تتكون القائمة من 24 حكماً و 31 حكماً مساعداً وثمانية حكم فيديو مساعد من 36 دولة. تضم القائمة اثنين من الحكام من منطقة كونكاكاف، كجزء من برنامج تبادل المواهب بين الاتحادين.

وتضم القائمة 5 حكام من مصر؛ أمين عمر، محمود البنا (ضمن حكام الساحة)، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه (ضمن الحكام المساعدين)، ومحمود عاشور، (ضمن حكام الفيديو المساعدين).