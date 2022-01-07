بالفيديو والصور.. حذاء تاريخي لمحمد صلاح في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أطلقت شركة "Adidas" للمرة الأولى حذاءً مميزاً للنجم الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ووفقا لموقع "soccerbible"، فإن "أديداس" كشفت عن الحذاء الذي سيحمل لأول مرة توقيع محمد صلاح، على غرار كبار لاعبي العالم.

ويبدأ نجم ليفربول ومصر مشواره في أمم أفريقيا حين يقود المنتخب في مباراة صعبة ضد نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع رؤية صلاح بالحذاء الجديد "Prepare For Battle X Speedflow MS.1" في تلك المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

وسيباع من الأحذية عدد 1069 زوجًا فقط في جميع أنحاء العالم، لأن 69 هو الرقم الذي يحتاج صلاح للوصول إليه ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وسجل صلاح 43 هدفا في مسيرته مع منتخب مصر، ويأمل في اللحاق بالرقم القياسي الذي يسيطر عليه حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 69 هدفًا.

ومن المرجح أن يصل سعر الحذاء إلى 220 جنيه إسترليني، وهو ما يساوي ما يقدر بـ4700 جنيه مصري.

ويأتي حذاء محمد صلاح باللون "أبيض - ذهبي معدني - قرمزي"، وستتواجد كلمة "MO" على الحذاء الأيسر، وزخرفة التاج على اليمين، وكلاهما من الذهب.

كما أعلنت "أديداس" عن قمصان وسترات أخرى يرتديها محمد صلاح وتحمل علامة التاج، بجانب حذاء أسود يظهر به خارج الملعب.