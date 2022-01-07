بيان رسمي .. 8 إصابات كورونا في منتخب مصر .. وقرارات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موقف بعثة المنتخب التي تستعد للمشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا حيث من المقرر أن تطير غداً السبت إلى الكاميرون.

وكشف الاتحاد عبر بيان رسمي إصابة لاعبين و6 أفراد ضمن الطاقم الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتخلفهم عن السفر.

اتحاد الكرة كان قد أكد إصابة محمد أبو جبل حارس المرمى وعصام الحضري مدرب الحراس .

وأعلن اتحاد الكرة إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

واستمرت إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذان أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته.

واستدعى اتحاد الكرة الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت ليتبين ايجابية مسحة ابراهيم عادل .

وكلف اتحاد الكرة شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما بالإضافة إلى طارق سليمان مدرب حراس المرمى.