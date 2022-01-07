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الزمالك يطمئن على أبو جبل.. وراحة لشيكابالا وجابر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حرص الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة على التواصل مع محمد أبوجبل حارس الأبيض والمتواجد في صفوف المنتخب المصري للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس .

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، سيتخلفان عن السفر مع المنتخب إلى الكاميرون للإصابه بفيروس كورونا.

ويخضع اللاعب حاليا للعزل وبروتوكول العلاج المتبع تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وفي سياق اخر،حصل الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإسلام جابر لاعبا الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة بناء على قرار الجهاز الفني نظرا لإصابتهما بنزلة برد.

وأدى عمر السعيد لاعب الفريق بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة، في إطار البرنامج المخصص له من قبل الجهاز الفني للفريق.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعيه التي اقيمت اليوم على ملعب النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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