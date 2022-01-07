الامارات | كورونا يضرب منتخب مصر ويبعد نجم الفراعنة والحضري ومحمد صلاح مدير الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب منتخب مصر ويبعد نجم الفراعنة والحضري ومحمد صلاح مدير الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة حارس مرمى منتخب مصر محمد أبوجبل بفيروس كورونا واستبعاده رسمياً من قائمة المنتخب والاكتفاء بحراس المرمى المتواجدين، إضافة إلى إصابة مدرب حراس المرمى بالمنتخب عصام الحضري، وذلك قبل سفر البعثة إلى الكاميرون من أجل خوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تم استبعاد عدد أخر من أعضاء البعثة ومنهم محمد صلاح المدير الإداري للفريق.



ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم أخر تحديث لإصابات المنتخب المصري على حساب الاتحاد المصري بموقع تويتر، جاء فيه الإعلان عن المصابين والمستبعدين من المنتخب المصري جاء فيه:-

- ايجابية مسحة كلا من حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبوجبل، عصام الحضري مدرب حراس المرمى، محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق إضافة إلى أحد عمال المهمات، وإيجابية مسحة ابراهيم عادل، إضافة إلى استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الأداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل وكلاهما كانا قد أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب.



وذكر البيان أنه تم استدعاء اللاعبين الثلاثة الإحتياطيين (مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي) للكشف عليهم تحسباً لأي موقف يستدعي الاستعانة بهم، وتبين إصابة محمد حمدي في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب.



وتقع مصر في المجموعة الرابعة، إلى جانب نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو، ويصعد صاحب المركز الأول في المجموعة ووصيفه مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.



ويذكر أن مصر تحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة القارية، برصيد سبعة ألقاب، آخرها عام 2010 في أنغولا، عندما توجوا باللقب الثالث تواليا (2006 في مصر و2008 في غانا).





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