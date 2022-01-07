الامارات | تشكيلة "السوبر".. مفاجآت في الجزيرة و"عموري" بديلاً مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة "السوبر".. مفاجآت في الجزيرة و"عموري" بديلاً مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر تشكيلة متوازنة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة لدخول لقاء كأس السوبر الذي ينطلق بعد دقائق، حيث يتوقع أن يلعب بخطة 3-5-2. وكانت أولى المفاجأة في مشاركة المدافع محمد العطاس أساسياً بعد غيابه عن بعض تدريبات الفريق في الفترة الماضية، وأما ثاني المفاجآت فهي استدعاء محمد جمال للقاء بعد أقل من 48 ساعة من انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من العين على سبيل الإعارة.

في المقابل كانت تشكيلة مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، هي المعتادة، عدا جلوس عمر عبدالرحمن "عموري" في دكة الاحتياط، وهو ما يعني قدرته على المشاركة خلال اللقاء عقب تعافيه من الإصابة الأخيرة، ومن المتوقع أن يلعب شباب الأهلي بخطة 4-3-3.

ودفع مدرب الجزيرة بالحارس علي خصيف، عبدالله ادريس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالله رمضان، أمحمد ربيع، تولاني سيريرو، عبدالله ديابي، زايد سلطان، جواو فيكتور وبرونو دي اوليفيرا.

في المقابل، شهدت تشكيلة مدرب شباب الأهلي مشاركة الحارس ماجد ناصر، كارلوس ادواردو، محمد مرزوق، وليد عباس، أحمد نور الله، عبدالله علي، مهدي قايدي، يحيى الغساني، حارب عبدالله، أحمد عبدالله وعبدالعزيز صنقور.

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