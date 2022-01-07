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الامارات | فيفا ينصر محمد صلاح.. ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم (فيديو)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 (ذابيست) وضمت 3 لاعبين فقط بعد أن كان قد أعلن سابقاً عن القائمة المبدئية وضمت 11 لاعباً، وشهدت القائمة النهائية قائد منتخب مصر وهداف محمد صلاح، الذي لم يتواجد في أول ثلاثة لاعبين في جائزة الكرة الذهبية التي توج بها مؤخراً.

وضمت القائمة النهائية كلاً من محمد صلاح، لاعب الإنجليزي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب بايرن ميونخ ليفاندوفسكي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن في نوفمبر الماضي، القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والتي ضمت 11 أسمًا من اللاعبين المتألقين في العالم، كريم بنزيما – ، كيفين دي بروين – مانشستر سيتي، – مانشستر يونايتد، إيرلنج هالاند – بوروسيا دورتمون، جورجينيو  ، كانتي – تشيلسي، روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ، كيليان مبابي – باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان، – باريس سان جيرمان، محمد صلاح – ليفربول

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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