رسميا.. صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على أفضل لاعب في العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، عن عام 2021، والتي شهدت تواجد الدولي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

ويتنافس محمد صلاح مع الثنائي ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بالجائزة لعام 2021.

وتعد تلك المرة الثانية لصلاح في مسيرته الكروية التي يصل فيها إلى القائمة النهائية من جائزة "ذا بيست" بعد عام 2018، عندما حل ثالثًا خلف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني، ولوكا مورديتش نجم كرواتيا وريال مدريد الذي فاز بها.

وجاء صلاح رابعا وسادسا في جائزة الأفضل خلال 2019 و2020 على الترتيب.

وفاز البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ بالجائزة في 2020 وكان ميسي، أيقونة الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان، حاملها في 2019.

وحصل ميسي في نوفمبر الماضي على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وجاء ليفاندوفسكي وصيفا واحتل صلاح المركز السابع.

وخلال 2021 قدم صلاح مستويات جيدة رغم تراجع ليفربول في الموسم الماضي، وساهم في وصوله إلى المركز الثالث للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وحل وصيفًا بقائمة هدافين الدوري الإنجليزي، بفارق هدف عن هاري كين.

ويقدم صلاح مستويات رائعة في الموسم الحالي منذ بدايته مع ليفربول، بتحقيق العديد من الأرقام القياسية، ويعتلي صدارة هدافين البريميرليج حاليا، بـ16 هدفًا خلفه جوتا زميله بالريدز بـ 10 أهداف.

كما نجح "مو" في الصعود مع ليفربول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تصدرهم المجموعة، واحرز 7 أهداف، ليلتقي ليفربول مع إنتر ميلان في الدور الـ16.

بينما توج ميسي بكوبا أمريكا مع الأرجنتين ونال كأس ملك إسبانيا مع ناديه السابق برشلونة.

وعلى الجانب الآخر توج ليفاندوفسكي بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.