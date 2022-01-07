شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يهنئ جمال علام ومجلس الإدارة بانتخابهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خطاب تهنئة إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة فوز قائمته في الانتخابات التي أجريت أمس الأول وتسلمه رئاسة الاتحاد المصري..

وقال أنفانتينو في رسالته:عزيزي الرئيس أرجو أن تتقبلوا أحر تحياتي وأخلص التهاني عن انتخابكم رئيسًا لاتحاد الكرة المصري، وبناءً على معرفتي بكم وأسلوب قيادتكم وشغفكم وخبراتكم كرئيس سابق لـ EFA ، سيكون لذلك تأثير مهم على تطوير لعبتنا الجميلة في مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي في رسالته: يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدة FIFA لتحقيق أهدافكم وستظل أبواب ال FIFA مفتوحة دائمًا أمامكم لمناقشة ما ترغبون به لصالح رياضتنا وتطورها والترويج لقيمها.

وأكد جياني أنفانتينو في رسالته على نقل تهنئته إلى كل من نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في جميع التحديات التي تنتظرنا .