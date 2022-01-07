شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أمم أفريقيا انطلقت عام 1957 ويحمل لقبها 14 منتخبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون 9 يناير الجاري، وأنشأت بطولة كأس الأمم الأفريقية سنة 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان، والدولة صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها هي مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون برصيد خمس بطولات ثم غانا بأربع بطولات.

في عام 1957، كانت هناك ثلاث دول مشاركة فقط: مصر، السودان وإثيوبيا. كان من المقرر أن تتنافس جنوب إفريقيا، لكن تم استبعادها بسبب سياسات الفصل العنصري التي كانت تتبعها الحكومة في ذلك الوقت، و منذ ذلك الحين، نمت البطولة بشكل كبير، مما يجعل من الضروري إجراء تصفيات مؤهلة لها.

بلغ عدد المشاركين في البطولة النهائية 16 مشاركًا منذ عام 1998 كان 16 فريقًا يتنافسون في عام 1996، لكن نيجيريا انسحبت، مما قلص عدد الفرق إلى 15 منتخبا، وتكرر ذلك في عام 2010 مع توجو، وحتى عام 2017، لم يتغير الشكل، مع سحب ستة عشر فريقًا إلى أربع مجموعات من أربعة فرق لكل فريق، مع تقدم أفضل فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، وفي 20 يوليو 2017، تم نقل كأس الأمم الأفريقية من يناير إلى يونيو وتم توسيعها من 16 إلى 24 فريقًا.

وتم منح ثلاث كؤوس مختلفة في تاريخ البطولة، حيث فازت غانا والكاميرون بالكأسين الأول والثاني بعد فوز كل منهما بالبطولة ثلاث مرات، و تم منح الكأس الحالية لأول مرة في عام 2002 وفازت بها مصر إلى أجل غير مسمى بعد فوزها بلقبها الثالث على التوالي في عام 2010، واعتبارا من عام 2013، أُقيمت البطولة في السنوات الفردية حتى لا تتصادم مع كأس العالم.

حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتم منح الفريق الفائز ثلاثين ميدالية ذهبية، الفريق الوصيف ثلاثين ميدالية فضية والفريق صاحبا المركز الثالث ثلاثين ميدالية برونزية. بالنسبة للكأس يتم تقديم الكأس الأصلية لاتحاد المنتخب البطل، يتم إعادته إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل شهرين من بداية البطولة التالية ويقدم له نسخة مقلدة بأبعاد 4-5 حسب حجم الكأس الأصلية.

وجاءت قائمة المنتخبات المتوجة باللقب كالتالي:

مصر - 7 مرات

الكاميرون - 5 مرات

غانا - 4 مرات

نيجيريا - 3 مرات

كوت ديفوار - 3 مرات

الجزائر - مرتان

زائير "الكونغو الديموقراطية" حاليا - مرتان

إثيوبيا - مرة واحدة

السودان - مرة واحدة

كونغو برازافيل - مرة واحدة

المغرب - مرة واحدة

جنوب إفريقيا - مرة واحدة

تونس - مرة واحدة

زامبيا - مرة واحدة.