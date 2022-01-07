شكرا لقرائتكم خبر عن "نزلة برد" تبعد "شيكابالا وجابر عن مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإسلام جابر لاعبا الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة بناء على قرار الجهاز الفني نظرا لإصابتهما بنزلة برد.

وأدى عمر السعيد مهاجم الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، حيث لم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعيه التي اقيمت اليوم على ملعب النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش"