شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال..محمد صبحى "الاخطبوط الواعد فى سماء الكرة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي من المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى السادس من فبراير عام 2022، ويسعى لاعبو المنتخب لتحقيق اللقب من أجل مصالحة الجماهير وبث الاطمئنان في قلوب المصريين من أجل تحقيق حلم الوصول لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي

حالة من التألق يعيشها النجم محمد صبحي حارس نادي فاركو المعار من نادي الزمالك، فهو الحارس الثالث بقائمة حراس المنتخب الوطني. محمد صبحي من مواليد 15 يوليو عام 1999، والذي ينتمي لبرج السرطان، الذي يعيش حالة من التألق على الصعيد المهني والعاطفي، فمن المحتمل أن تشهد بطولة الامم الأفريقية ولادة حارس كبير.

الأسم : محمد صبحى

السن : 22 سنة

النادى: فاركو

المركز : حارس مرمى

الأندية التي لعب لها: بتروجت – الزمالك – الاتحاد السكندرى - فاركو

البطولات : كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً

القيمة السوقية : 500 ألف يورو

الحالة الاجتماعية : متزوج

الأولاد : لديه ولد

المثل الأعلى : عصام الحضرى