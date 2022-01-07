شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات كورونا في المنتخب الي 7 إصابات.. وتعذر استدعاء الاحتياطيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي: ⁃ ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة. ⁃ ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

⁃ إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم. ⁃ استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته

⁃ استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي: ⁃ تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

⁃ ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم. وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.